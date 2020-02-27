القيادة العامة للجيش الليبي تؤكد مقتل 7 جنود أتراك على الأقل

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، مقتل 7 جنود أتراك على الأقل، في القصف الذي شنته قوات الجيش على قاعدة معيتيقة، مساء أمس الأربعاء
وفي ذات السياق، أوضح مسؤول بقسم الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، أن الجيش قصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بالمدفعية الثقيلة غرفة عمليات الضباط الأتراك بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، بعد ساعات من إسقاطه طائرة مسيرة تركية من طراز « بيرقدار » جنوب العاصمة، بحسب تصريحاته لموقع قناة : العربية
قصف تركي على مدنيين في طرابلس
نشر اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس 27 فيفري، مقطع فيديو لما قال إنه قصف تركي على مدنيين في طرابلس
وقال المسماري في منشور عبر صفحته على « فيسبوك »: « جريمة جديدة ارتكبها الطيران التركي المسير في منطقة الرواجح جنوبي العاصمة طرابلس
وأشار المسماري إلى أن السيارات تعود إلى مدنيين يعيشون في العاصمة الليبية، وتم قصفها من قبل الطيران التركي
وتابع الناطق باسم الجيش الليبي قائلا: لازلنا ننتظر بيان من غسان سلامة (المبعوث الأممي لليبيا) صاحب المكتب، الذي قال إنه افتتحه باسم الأمم المتحدة للتأكد من مدى مدنية مطار معيتيقة
وكان المسماري قد اتهم في تصريحات سابقة تركيا باستهداف المدنيين في طرابلس بالأسلحة الثقيلة
كانت فرنسا والولايات المتحدة قد أشارتا، في وقت سابق، إلى وصول مقاتلين سوريين إلى ليبيا بدعم من تركيا، التي قررت في وقت سابق التدخل عسكريا دعما لحكومة الوفاق الوطني المسنودة بالمليشيات الإخوانية الإرهابية في العاصمة طرابلس