القوات البحرية السعودية تعتقل ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني

قالت وزارة الإعلام السعودية إن القوات البحرية السعودية اعتقلت ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الإيراني كانوا على متن زورق ضُبط مساء يوم الجمعة وهو يقترب من حقل مرجان النفطي قبالة سواحل المملكة
وكان الزورق أحد ثلاثة زوارق اعترضتها القوات السعودية وضبطته وعلى متنه ثلاثة رجال في حين هرب الزورقان الآخران، حسب بيان للوزارة الاثنين19 جوان
وأضاف المصدر المسؤول « من الواضح أن القصد من ذلك كان تنفيذ عملية إرهابية في المياه الإقليمية السعودية بهدف إلحاق أضرار جسيمة بالأرواح والممتلكات ». وتتولى السلطات السعودية حالياً استجواب أعضاء الحرس الثوري الإيراني الثلاثة الذين تم القبض عليهم
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الزوارق اتجهت مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي :المرجان
وأضافت أن القوات البحرية تصدّت لها وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق، مشيرة إلى أنه : « اتضح أن الزورق محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي » حسب زعمها
وكانت إيران قالت يوم السبت إن خفر السواحل السعودي فتح النار على قارب صيد إيراني بالخليج فقتل صيادا إيرانيا
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا متزايدا خاصة في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية وانتقاده هو والمملكة لإيران بزعم دعمها للإرهاب
وتتبادل إيران والسعودية الاتهامات بالإضرار بالأمن الإقليمي ودعم الأطراف المتحاربة في سوريا واليمن والعراق