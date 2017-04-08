استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا في أول قمة تجمع الزعيمين
وقال ترامب إن « صداقة » قد نشأت بينه وبين الرئيس الصيني بعد أن تناولا العشاء في منتجع : مارالاغو
ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكي الضغط على نظيره الصيني لاتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية، بينما سيسعى الرئيس الصينيللحصول على تطمينات أمريكية بشأن تايوان.
واعتبر ترامب أن هذه القمة « ستكون صعبة جدا ». وكان الرئيس الأمريكي اتهم الصين بـ »اغتصاب الولايات المتحدة » في تصريح له العام الماضي
وكان ترامب أكد خلال حملته الانتخابية أن العجز التجاري الهائل وفقدان الوظائف في الولايات المتحدة لم يعد أمرا يمكن تحمله. لكنه وخلال العشاء الذي أقيم الخميس مع الرئيس الصيني كانت الابتسامات فقط هي السائدة في ظل حضور زوجتي الزعيمين، سيدة الصين الأولى بينغ ليوان، وسيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب
لكن الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية السورية في مدينة حمص ردا على هجوم يُعتقد بأنه كيمياوي أوقع ضحايا في إدلب خيمت بشكل كبير على المحدثات
المصدر : بي.بي.سي