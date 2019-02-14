القضاء يستجيب للخوانجي أسامة العريفي ويحكم بسنة سجنا ضد الأمني عصام الدردوري

بعد المفاوضة اصدرت المحكمة الابتدائية بتونس ضدي حكما بسنة سجن (حكم غير نافذ ) و قد تولى فريق الدفاع استئناف الحكم الصادر
ملخص القضية كيفاش قلت فمة ارهابين تشدو و تسيبو وعاودو تورطو في ارتكاب اعمال ارهابية و هذا ثابت طبعا
وفي هذا الاطار اقول وامضي لمواصلة طريقي
محاكمة و حكم لتاريخ
تونس الحبيبة أحببتك و أحبك وسأحبك أكثر فأكثر
ملاحظة التدوينة التي اتولى نشرها الى جانب تدوينتي
تعود لابن حركة النهضة اسامة العريفي والتي كما ترون في تدوينة له صدرت قبل محاكمتي بيوم اعلن من خلالها عن سجني
المبلغ عن الفساد والارهاب
رئيس المنظمة التونسية للامن و المواطن
عصام الدردوري
شكرا للجميع