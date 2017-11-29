القصرين : الوحدات العسكرية تقتل إرهابيا وتلاحق الثاني

في إطار مواصلة الضغط الذي تقوم به الوحدات العسكرية على المجموعات الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد، وتعقب العناصر التي تقوم بالاستيلاء على منازل المواطنين بالمناطق المتاخمة للجبال، اشتبكت ليلة أمس الثلاثاء 28 نوفمبر 2017، تشكيلة عسكرية مع إرهابيين اثنين، كانا بصدد مغادرة أحد المنازل الموجودة بدوار البعازة بجبل تيوشة من ولاية القصرين، بعد الإستيلاء على كمية من المواد الغذائية
اسفرت المواجهة عن القضاء على الإرهابي يحيى العرقوبي التابع لكتيبة جندوبة والمكنى بأبي طلحة من مواليد 15-11-1995 بجندوبة، وهو مختص في صنع المتفجرات، وحجز سلاح كلاشنكوف، ومخزن و56 خرطوشة عيار 7.62 مم، ولغم أرضي مضاد للأشخاص جاهز للإستعمال (تم تفجيره على عين المكان بعد التنسيق مع النيابة العسكرية المتعهدة بالموضوع)، وحقيبة بها مؤونة وملابس ومواد لصنع المتفجرات
ولازالت العملية متواصلة لتعقب الإرهابي الثاني بعد اصابته بجروح ورفع عينة من دمائه الموجودة بالمكان للتعرف على هويته
المصدر : وزارة الدفاع الوطني