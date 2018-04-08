القصرين : الإطاحة بخلية دعم وإسناد للجماعات الإرهابية

بناء على معلومات، تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالقصرين يوم 07 أفريل 2018 من الإحتفاظ بـ 04 أشخاص أعمارهم بين 17 و50 سنة ينتمون إلى عائلة واحدة من أجل تورطهم في دعم وإسناد العناصر الإرهابية المتحصنة بجبال بالجهة
بالتحري معهم إعترفوا بأنهم تولوا في عدة مناسبات تمكين العناصر الإرهابية من المؤونة
بإستشارة النيابة العمومية، تمت مداهمة منزلهم وحجزت داخله كمية من المواد الغذائية المختلفة، بطاقات شحن لهواتف جوالة، ملابس شبه عسكرية، 20 كيس من مادة « الأمونيتر » تزن الواحدة منها 50 كلغ (تزن جمليا 01 طن) وكمية من الأدوية كانوا يعتزمون تسليمها للجماعات الإرهابية
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شانهم موضوعها : الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمويل الإرهاب