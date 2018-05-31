القصرين : إحباط محاولة هجوم ارهابي على المركز الحدودي للحرس الوطني بالصري

تفطنت اليوم 31 ماي 2018 على الساعة 00.30 الحراسة الفوقية للمركز الحدودي للحرس الوطني بالصري التابع لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بحيدرة ولاية القصرين الذي يبعد على رسم الحد التونسي الجزائري حوالي 600 مترا الى مجموعة إرهابية تتراوح بين 03 و04 عناصر تحاول الإقتراب زحفا على بعد 300 مترا من المركز المذكور ومجموعة إرهابية ثانية متكونة من نفس العدد تقوم بعملية التغطية وذلك في محاولة لإستهداف المركز المذكور
هذا وقد قام أعوان الحرس الوطني بالمركز المشار إليه بإطلاق النار بإتجاه عناصر المجموعتين مما أجبرهم على الإنسحاب والفرار تجاه الحدود الجزائرية التونسية وتحديدا بإتجاه غابة محاذية للمركز المذكور
تم توجيه وحدات تعزيز للمركز المذكور من طرف إقليم الحرس الوطني بالقصرين بمشاركة وحدات عسكرية والتنسيق مع السلط الأمنية الجزائرية لمحاولة ضبط عناصر المجموعتين
تجدر الاشارة أن المركز الحدودي المشار اليه تم إستهدافه سابقا في العديد من المناسبات خلال السنوات الفارطة من طرف المجموعات الارهابية إلا أن يقظة الأعوان وجاهزيتهم أحبطت مخططاتهم الارهابية