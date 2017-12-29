القبض على 6 عناصر إرهابية ببنقردان و صفاقس

بناء على معلومات تمكنت يوم 27 ديسمبر 2017 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنقردان ولاية مدنين من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 06 عناصر اعمارهم تتراوح بين 18 و48 سنة
بالتحري معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري وتواصلهم مع عناصر إرهابية ببؤر التوتر (من أقاربهم ومعارفهم) أصيلي الجهة عبر حساباتهم الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » كما يعمدون إلى استغلال تلك الحسابات لتمجيد الإرهاب والتحريض عليه
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بـ 05 من عناصر الخلية ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وإبقاء العنصر السادس بحالة سراح
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بناء على معلومات، تمكّنت منطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبيّة من القبض على عنصر تكفيري (سبق له وأن أودع بالسّجن من أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي ») محلّ تفتيش من قبل المحكمة الابتدائيّة بتونس من أجل « الانتماء إلى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه لمدّة 03 سنوات
بالتّحري معه، تبيّن أنّه تربطه علاقات مشبوهة مع عناصر تكفيريّة موجودة ببؤر التّوتّر وأنّه كان يحضر خيمات دعويّة تحرّض على الإرهاب وتكفّر الدّولة وأعوانها، كما أفاد أنّه يعتزم التّحوّل إلى إحدى بؤر التّوتّر للالتحاق بالجماعات الارهابيّة، إلاّ أنّه لم تتوفّر له الفرصة
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واحالته على مصدر التّفتيش