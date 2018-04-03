القبض على 4 دواعش بجندوبة وتاجروين

احتفظت يوم 02 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بجندوبة بعنصر تكفيري عمره 26 سنة قاطن بالجهة وباشرت قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها : الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي
المعني يتواصل عبر شبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » مع عناصر تكفيريّة بالدّاخل والخارج، كما يقوم بتمجيد تنظيم « داعش » الإرهابي ويحرّض على الإرهاب ويُشيد به
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إثر ورود معلومات حول تعمّد عدد من العناصر التكفيريّة عقد اجتماعات بمحلّ لإصلاح الهواتف الجوّالة بجهة الجريصة ولاية الكاف لاستقطاب الفئة الشبابيّة لتبني الفكر التكفيري كما يلتقون يوميا بمنطقة ريفيّة نائية بالجهة للقيام بأنشطة رياضيّة وتدريبات قتاليّة
بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة ومراجعة النيابة العموميّة، داهمت يوم 02 أفريل 2018 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتاجروين المحلّ المذكور وتمكنت من إلقاء القبض على عدد 03 عناصر تكفيريّة أعمارهم تتراوح بين 37 و41 سنة قاطنين بجهة الجريصة وحجزت لديهم وحدة مركزية لجهاز حاسوب و03 هواتف جوّالة
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وإدراج عنصرين آخرين شملتهما الأبحاث بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهما