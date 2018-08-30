القبض على عنصر تكفيري من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي خارج أرض الوطن

تمكّن يوم 28 أوت 2018 أعوان المنطقة الجهويّة للأمن الوطني بتطاوين أثناء القيام برقابات ترتيبيّة على الوسائل والأشخاص من استيقاف سيّارة أجرة « لواج » على متنها عنصر تكفيري (أصيل ولاية نابل) محلّ منشوري تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة
بالتّحرّي معه، أفاد أنّه تسلّل إلى ليبيا خلسة خلال سنة 2012 عبر المسالك الصّحراويّة
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به من أجل « الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي خارج أرض الوطن » و »اجتياز الحدود خلسة » وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس
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القبض على عنصر تكفيري يحرض على الإرهاب بالمهدية
بناء على معلومات، تمكنت يوم 28 أوت 2018 دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بالمهدية وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمكان من القاء القبض على عنصر تكفيري عمره 31 سنة، بالتحري معه إعترف بتبنيه للفكر التكفيري المتشدد كما ثبت لتنزيله تدوينات على حسابه الخاص عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحرض على الإرهاب
باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي