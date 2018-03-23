القبض على داعشي بنابل

تمكنت يوم 22 مارس 2018 دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل وفرقة التدخلات السريعة للحرس الوطني بالمكان من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 28 سنة قاطن بالجهة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 02 هواتف جوالة و04 نسخ من بطاقات تعريف وطنية لا تخصه ومجموعة من فواتير بضائع وعطور وبطاقات اشهارية مختلفة ومبلغا ماليا قدره 1318 دينارا كما تم العثور بهاتفه الجوال على صور للراية السوداء التي ترمز إلى تنظيم « داعش » الإرهابي
باستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها : الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي