القبض على إرهابي مختص في صنع العبوات الناسفة والقنابل بسيدي بوزيد وعلى داعشي بجهة المنستير

مكنت يوم 03 أوت 2018 فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير من القبض على عنصر تكفيري عمره 22 سنة قاطن الجهة
بالتحري معه صرح انه يتبنى الفكر التكفيري ويقوم بتمجيد الارهاب وما يسمى تنظيم « داعش » الارهابي ويحرض على الانضمام اليه ويتواصل مع عدد من العناصر التكفيرية داخل وخارج ارض الوطن
باستشارة النيابة العمومية، اذنت للفرقة المذكورة بمواصلة التحريات معه ومباشرة قضية عدلية في شانه موضوعها : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم ارهابي
وتمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة بالقرجاني، والوحدة المختصة للحرس الوطني بالتنسيق مع إدارات الاختصاص والفوج الوطني للتدخل السريع بإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامة لوحدات التدخل للأمن الوطني، في عملية نوعية محكمة من إيقاف عنصر تكفيري بجهة سيدي علي بنعون ولاية سيدي بوزيد مختص في صنع العبوات الناسفة والقنابل تقليدية الصنع على ارتباط منذ سنة 2012 بالعناصر الإرهابية المرابطة بالجبال
وقد أمكن خلال هذه العملية حجز قنبلة يدوية وعبوة ناسفة تم تدميرها من قبل فريق تابع للفوج الوطني للتدخل السريع بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كما تم حجز قوارير غاز وسوائل كيميائية وهواتف جوالة وحاسوب ومخزن معلومات
ولاتزال الأبحاث جارية مع المعني تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب