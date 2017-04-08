اعلنت وزارة الخارجية المصرية يوم الجمعة 7 أفريل ان القاهرة تتابع بـ »قلق بالغ » التطورات الخطيرة في سوريا على خلفية الغارات العدوانية الامريكية التي استهدفت مطار الشعيرات وقرى في ريف حمص
وقالت الخارجية المصرية فى بيان أن مصر تؤكد على : أهمية تجنيب سوريا ومنطقة الشرق الأوسط مخاطر تصعيد الأزمة حفاظا على سلامة شعوبها، وترى ضرورة سرعة العمل على إنهاء الصراع العسكري في سوريا حفاظا على أرواح الشعب السوري الشقيق ومقدراته، وذلك من خلال التزام كافة الأطراف السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة الى مائدة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة
واوضح البيان أن مصر : تدعو الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية الى التحرك الفعال على أساس مقررات الشرعية الدولية، وما تتحلى به الدولتان من قدرات، لاحتواء أوجه الصراع والتوصل الى حل شامل » في سوريا
وأضاف أن الأزمة السورية التي تفاقمت على مدار السنوات الست الماضية، وتكلفتها الباهظة في الأرواح، وتشريد المواطنين السوريين، واتساع رقعة التدمير، وهو الامر الذي بات ملحا لإخراج سوريا من المنزلق الخطير الذي تواجه، وذلك انطلاقا من مسؤولياتهما(واشنطن وموسكو) تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين