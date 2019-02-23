أكّدت القاضية وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سابقا نجلاء براهم اليوم السبت، عدم قبولها مقترح ترؤسها اللجنة الاستشارية للخبراء حول العملية الانتخابية لحركة: تحيا تونسوأوضحت في بيان لها أنّها ارتأت عدم قبول هذا المقترح بعد الرجوع إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية طبق القانون وحرصا منها على النأي بنفسها وبالمؤسسة القضائية من أي توظيف سياسي أو إعلامي، معربة عن أملها في أن تبقى المحكمة الإدارية فوق كل الحسابات ووفية لتقاليدها بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس من استقلاليتها وحيادها
كما بيّنت أنها تلقّت مقترح تكليفها باللجنة المذكورة بصفتها شخصية مستقلة ومحايدة باعتبارها قاضية بالمحكمة الإدارية ولخبرتها كعضوة سابقة بهيئة الانتخابات، وناشطة في المجتمع المدني، وذلك في إطار إرساء ممارسات فضلى للديمقراطية في الحياة السياسية كما هو الشأن في التجارب المقارنة
يذكر أنه تمّ الإعلان عن إرساء لجنة إعداد المؤتمر الإنتخابي لحزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد « تحيا تونس » (قيد التأسيس) برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية شوقي قداس، بصِفته شخصية وطنية مُستقلّة وأن تستعين هذه اللجنة في ما يخص العملية الإنتخابية، بلجنة استشارية للخبراء تترأسها القاضية نجلاء براهم
القاضية نجلاء براهم ترفض أن ترأس اللجنة الاستشارية للخبراء في حزب يوسف الشاهد
أكّدت القاضية وعضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سابقا نجلاء براهم اليوم السبت، عدم قبولها مقترح ترؤسها اللجنة الاستشارية للخبراء حول العملية الانتخابية لحركة: تحيا تونسوأوضحت في بيان لها أنّها ارتأت عدم قبول هذا المقترح بعد الرجوع إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية طبق القانون وحرصا منها على النأي بنفسها وبالمؤسسة القضائية من أي توظيف سياسي أو إعلامي، معربة عن أملها في أن تبقى المحكمة الإدارية فوق كل الحسابات ووفية لتقاليدها بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس من استقلاليتها وحيادها