الفنانة السورية رغدة تنجز نذرها و تقص شعرها في حلب بعد تطهيرها من الإرهابيين

ظهرت الممثلة السورية رغدة، في ساحة سعد الله الجابري وسط حلب، حاملة مقصا، بعد مرور أكثر من عام على نذرها بقصه
وكانت الممثلة المشهورة، وعدت العام الماضي، بقص شعرها ورميه في ساحة سعد الله الجابري، عند خروج « آخر إرهابي » من حلب
وجاء نذر رغدة خلال لقاء أجرته في برنامج « هنا العاصمة »، مع قناة « سي بي سي » المصرية، في 30 أفريل عام 2016
ونشرت صفحات لنشطاء سوريين، الثلاثاء 13 جوان، صورا للممثلة في الساحة، حملت في بعضها مقصا
وأكدت الصفحات أنها قصت خصلة من شعرها ونثرته في الساحة
وتناقلت الصفحات قصيدة قالتها رغدة
توهنا وعدتك يا حلب، في ساحة سعدالله أن أكون
يوم خلاصك لكن برفقة رهان مقصي المسنون
وأن في هوائك يا حلب، وملي السمع وكل العيون
سأحرر خصلا من شعري وأقص معها ألسنة شكهم المأفون
فنساؤك يا حلب إن وعدوا بأمر، قالوا له كن فيكون
وانتشرت صور لرغدة، من مواليد مدينة حلب السورية، المقيمة في مصر منذ سنوات بالزي العسكري السوري، وهي تحمل سلاحا من نوع : كلاشنيكوف
المصدر: وكالات