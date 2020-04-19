الفخفاخ نَسِي أنه التِـرْكَة بعينها

الفخفاخ قال لك، هذي الوضعية في تونس، هذي تركة
لو كان جيت في بلاصة الصحفيين نقول له، تركة شكون سيدي خوي؟ تي مو تركته هو زادة، والا اللي فات مات؟
ألفة يوسف
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التركة التي تحدث عنها الفخفاخ نسي أنه فاعل رئيسي فيها وهو مهندس إفلاس الصناديق وتدمير التوازنات المالية
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او قالكم صفقة الكمامات المشبوهة موش مشبوهة.. : تي أنا قلت لوزير الصناعة اجتهد وكلمو (يحكي على النائب)، هو ما يعرفوش ، في الادارة متاعو قالولو عليه
هذا اجتهاد قالكم موش فساد..وشبيه منرفز هكة ، تقولش عليه عامل علينا مزية
عصر الدولة القوية والعادلة .. بكل شفافية طبعًا
سيماء المزوغي
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رئيس الحكومة بدفاعه عن وزير الصناعة وعن النائب قد برر الفساد بل دافع عنه وليس لموقفه مبرر مقبول لان في ما قام به الوزير مع النائب محاباة وتضارب مصالح
ابراهيم بن مراد
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Mea culpa
J’ai critiqué le ministre de l’industrie et le député fabriquant de masques, mais le CdG a dit que c’est « klem faregh », a dédouané son ministre et l’a presque félicité.
Selon lui, en guerre, il n’est pas important de respecter la loi.
Alors corrompus et corrupteurs, retroussez vos manches et bafouez la loi comme vous voulez, personne ne vous en tiendra rigueur.
Houcine Bzainia
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Cette nuit, tous les corrompus du pays peuvent bien dormir. Ils sont bien protégés !
Fathi Bahria