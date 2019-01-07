الغِشّيرْ المغرور يوسف الشاهد على خطى حمادي تفجيرات

نشر، يوم 6 جانفي، الإخواني حمادي الجبالي المشهور حمادي تفجيرات الذي اعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك مرفوقة بالصور المصاحبة
أثناء زيارة معايدة لأحد الأصدقاء من قرية « أم البشنة » معتمدية فرنانة_ ولاية جندوبة التقى السيد حمادي جبالي صباح اليوم السبت 5 جانفي 2019 عددا من مواطني هذه القرية النائية التي تشكو العديد من النقائص الحياتية الأساسية وخاصة الماء الصالح للشراب والطريق السالكة وغياب السلط المحلية والاعانات الاجتماعية
عندما يجمعنا الدفئ الإنساني فى انتظار الدعم و المساعدة
للتذكير فإن الغِشّيرْ المغرور يوسف الشاهد قد زار ولاية جندوبة في نفس الأسبوع ووزع الفتات على متساكني بعض القرى طمعا في أصواتهم