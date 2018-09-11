الغنوشي ونهضته يستنكران أحكام الإعدام ضد « إخوانهم المسلمين » في مصر

أصدرت محكمة الجنايات المصرية أحكامًا بالإعدام والسجن طالت المئات من السياسيين والحقوقيين والاعلاميين بينهم العشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقد أثارت هذه الأحكام موجة تنديد واستنكار شديدين في مختلف الأوساط السياسية والحقوقية الدولية بما فيها دوائر الأمم المتحدة، وإن حركة النهضة
1- تسجل أن هذه الأحكام الصادرة في حقّ السياسيين والحقوقيين المصريين غير مسبوقة في قسوتها وفي عدد المشمولين بها وقد صدرت عن محاكمات لم تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة كما أكدته مختلف المنظمات والجمعيات الدولية
2- تستنكر هذه المحاكمات والأحكام الصادرة بحق السياسيين والحقوقيين لمخالفتها الصارخة للمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتدعو السلطات المصرية إلى التراجع عنها
3- تؤكد حاجة الشعب المصري الشقيق للمصالحة والسماحة والسلم والتعقل بديلًا عن الانتقام والتشفي وتوريث الأحقاد والثأر
رئيس حركة النهضة
الاستاذ راشد الغنوشي
بيان صادر يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018