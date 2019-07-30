الغنوشي وخيار الرصاص صوب رؤوس الناخبين

راشد الغنوشي الخريجي، زعيم الإخوان المسلمين: النهضة، قدّم ترشحه للانتخابات التشريعية ليمثل الشعب التونسي، بالحماية الأمنية المشدَّدة، لأنه يخشى الشعب الذي سيمثله في مجلس نواب الشعب
المفارقة العجيبة، أن هذا المشبوه الذي يبحث عن حصانة برلمانية تحميه لمدة 5 سنوات من التتبعات القانونية والقضائية في قضايا الجهاز السري والاغتيال والإرهاب المتّهَم بها، لا يجد ما يحميه من المواطنين الذين يريدهم أن ينتخبوه في دائرة تونس 1 سوى الملثمين حاملي الرشاشات المصوَّبة في اتجاه رؤوس الناخبين
زمن العجائب في ترشح أعداء الشعب لتمثيل الشعب. فكم سيدفعون ليجمعوا أصوات بعض المرتزقة ممن يبيعون أصواتهم وذمتهم بعشرة دينارات وبسكويت شوكوطوم وعلوش العيد…؟
الرسالة مضمونة لمن لم يفهمها بعد: لا تنتخبوننا، نضربكم بالرصاص ونهددكم بالقتل. وتنتخبوننا، نحكمكم بالرصاص ومصيركم الموت. أليسوا فعلا صادقين مع ناخبيهم القطيع؟
جوهر الجاموسي
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