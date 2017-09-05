الغنوشي والرعب من صورة الزعيم بورقيبة في نشرة الأخبار

في تدوينة لصديقنا حسن بن عثمان ( اقرأ أسفله ) ذكر أن جماعة التلفزة الوطنية تعمّدوا إخفاء صورة الزعيم بورقيبة عندما نقلوا تصريح الغنوشي بعد مقابلته رئيس الجمهورية وبمشاهدة شريط الأنباء ليوم 4 سبتمبر 2017 تبين أن ملاحظة صديقنا في محلها وأزيد أن سوء النية في إخفاء صورة الزعيم موجودة وإلا فما معنى أن تظهر الصورة كاملة مع نورالدين الطبوبي ولا تظهر مع الغنوشي، ذكرني هذا الفعل التافه السخيف بذاك الذي منع أغنية « ها الزين هذا لواش » قبل يوم البرويطة
أنس الشابي
في شريط الأنباء الرئيسي على القناة « الوطنية » التونسية الرسمية في الساعة الثامنة ليلا ليوم الإثنين 4 سبتمبر 2017 تم بثّ تصريح راشد الغنوشي إثر لقائه برئيس الجمهورية دون وجود صورة الزعيم الحبيب بورقيبة في الكادراج… مع أن لوحة الحبيب بورقيبة بلحيته موجودة في الإصدار التلفزي على موقع رئاسة الجمهورية لذات اللقاء.
يبدو لي أن قناة « الوطنية » تتبع دولة أخرى غير الدولة التونسية… زيدوا ثبتوا؟؟؟؟؟
هلا هلا
ويضيف حسن بن عثمان
الفوضى الإعلامية في القناة الوطنية استدعت حذف فقرة الغنوشي ومقابلته مع رئيس الجمهورية في نشرة منتصف الليل، وذلك إثر تدوينتنا حول تزييف تقني لتصريح راشد الغنوشي من فعل تغلغل الإسلام السياسي في أجهزة الدولة وتخريبها
موضوع خطير جدّا ويستحق المتابعة… وستنجرّ عليه توابع وزوابع
ألوووووو
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