الغنوشي ،مرشد النهضة ، يطلب ودّ الناخبين على رأس قائمة تونس واحد

أعلنت حركة النهضة الإخوانية ، اليوم الأحد، ترشيح مرشدها التاريخي راشد الغنوشي، لخوص الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل، الأمر الذي يعني أن الغنوشي قد يكون مرشحا لنيل منصب رئاسة البرلمان أو رئاسة الحكومة في حال حصول النهضة على الأغلبية البرلمانية
وقالت الحركة ، في بيان نشرته على صفحتها على فيس بوك، إن الغنوشي سيترشح على رأس قائمة الحزب بدائرة العاصمة تونس 1
وينتظر أن تشهد الانتخابات البرلمانية، تنافسا محتدما بين حزب النهضة الإسلامي، الذي يعد ثاني أكبر الكتل الانتخابية في البرلمان الحالي، وأحزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس ونداء تونس وحزب البديل وحزب المشروع وأمل تونس والدتوري الحر و…. أو الجبهة الشعبية، وتزيد فرص حصد حركة النهضة للأغلبية البرلمانية في ظل خلافات كبيرة داخل حزب نداء تونس الحاكم
والغنوشي البالغ من العمر 78 عاما، يعد أهم القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس « حركة النهضة »، وعاش في المنفى في لندن نحو 20 عاما خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويلعب الغنوشي دورا كبيرا في البلاد منذ انتفاضة 2011، لكنه لم يترشح لأي منصب رسمي