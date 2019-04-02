الغرف النقابية الوطنية للنقل تُصعِّد لهجتها إثر الزيادة الفجئية في سعرالمحروقات

على إثر جلسة العمل التي عقدتها الجامعة الوطنية للنقل بحضور ممثلي الغرف النقابية الوطنية للنقل العمومي الغير المنتظم (لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي وجماعي ونقل ريفي ولواج)، اليوم الثلاثاء 02 أفريل 2019 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية الزيادة المفاجأة في سعر المحروقات ووفقا للبيان الصادر عن الجامعة ليوم 01 أفريل 2019 ، تم الإتفاق على تنظيم سلسلة من التحركات الميدانية بنسق تصاعدي لأصحاب هذه المهن بكامل تراب الجمهورية إحتجاجا منهم على الزيادة في المحروقات التي ستكون لها إنعكاساتها الوخيمة على مردودية عملهم داعين الحكومة للتراجع الفوري عن هذا القرار وإلغاءه نهائيا وستكون تحركات على المنوال التالي
اليوم الأول : يوم الإثنين 08 أفريل 2019 وقفة إحتجاجية في الطرقات بنصف يوم
اليوم الثاني : يوم الإربعاء 10 أفريل 2019 وقفة إحتجاجية في الطرقات كامل اليوم
اليوم الثالث : يوم الخميس 11 أفريل 2019 الخروج من كافة ولايات الجمهورية والتوجه للعاصمة ليكون تحرك جماعي لكافة قطاع النقل العمومي الغير المنتظم على جميع الطرقات
وستكون هذه التحركات مرفوقة بالتوقيف عن العمل
وستدلي الجامعة الوطنية للنقل بتفاصيل هذه التحركات خلال الندوة الصحفية التي تنظمها بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة الصناعات التقليدية في يوم الخميس 04 أفريل 2019 على الساعة منتصف النهار
ممثلي الغرف النقابية الوطنية نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل
للواج : سالم بوعجيلة معز السلامي
للتاكسي الجماعي : الفهري الزمني
للنقل الريفي : رشيد بالشيخ
للتاكسي الفردي : علي تركية