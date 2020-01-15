الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم تُكذّب وزارة التجارة

تبعا للبلاغ الذي تم نشره في بعض وسائل الإعلام الوطنية والذي تمت الإشارة فيه إلى ضبط أسعار شراء وبيع شرائح الديك الرومي عقب اجتماع عقد بوزارة التجارة يوم الاثنين 13 جانفي 2020، فإن الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم، تؤكد عدم علمها بهذا الاجتماع وتعبّر عن استغرابها الشديد لهذا البلاغ ألآحادي الجانب، مؤكدة أنه فاجأ كل أصحاب مذابح الدواجن
كما تعبر الغرفة عن رفضها القاطع لتغييبها عند طرح مثل هذه المسائل التي تهمها بالدرجة الأولى وهي التي تمثل أحد الأطراف الأساسية في منظومة الدواجن وعدم قبولها تناول أي طرف كان لمسائل تهم المنتجين دون حضورهم
كما تعلم الغرفة المصالح المختصة والرأي العام بأن كل ما ورد في البلاغ لا يعنيها ولا تتحمل أي مسؤولية في تحديد الأسعار المذكورة فيه
رئيس الغرفة الغرفة النقابية الوطنية لمذابح الدواجن ومحولي اللحوم
الأربعاء 15 جانفي 2020
فتحي غريّب
بيـــــــان