العودة المدرسية وإعداد الميزانية والإنتخابات البلدية مواضيع لقاء الباجي بالشاهد

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 25 أوت 2017 بقصر قرطاج رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وأفاد يوسف الشاهد أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وتحضيرات الحكومة لتأمين عودة مدرسيّة وجامعيّة ناجحة، إضافة إلى استكمال إنجاز مشروع قانون المالية لسنة 2018
كما استعرض اللقاء آخر استعدادات الحكومة للانتخابات البلدية القادمة، وخاصة تركيز دوائر جهويّة للمحكمة الإدارية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة المستقلة للانتخابات واصدار النصوص الترتيبية التي يقتضيها هذا الاستحقاق الانتخابي
وتمّ التأكيد خلال اللقاء على ضرورة أن تتحمّل كل الأطراف المتداخلة في العمليّة الانتخابية مسؤولياتها كاملة لتنظيم الانتخابات البلدية في آجالها المحددّة
المصدر : رئاسة الجمهورية