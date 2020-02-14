العقل المدبِّر لقيس سعيد يكتب : لقد حان الوقت للحسم في نمط الحكم الحالي وبناء حكم شعبي

كتب البارحة رضا شهاب المكي الملقب بلينين ، العقل المنظر و المدبِّر لقيس سعيد ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
الكمشة: 1% ضد 99% في المائة
الجوقة: عصابة الحكم ومن في حكمها
الراسمالية المتوحشة: العدو الرئيسي
داعش الاصلي: صاحب المصلحة والفكرة
داعش المصنع: المكلف بالابادة والتفتيت والاخضاع والاستكانة للمنوال النيوكولنيالي
انهيار الخيارات الفاسدة لدى كل الحكومات المتعاقبة: شبه اجماع حول هذه النتائج
هشاشة الحريات والاتجاه نحو الانتكاسة: شبه اجماع اخر
هذه مفردات ومقدمات اصبحت تجد صدى واسعا وتزداد توسعا كل يوم بعدما كانت تدور في فلك ضيق وهو مؤشر قوي يدل على بداية تشكل وعي جديد بطبيعة المرحلة..الا ان التلكؤ الرئيسي وما يصاحبه من ارتباك ووكوكة ومكمكة لا يزال يتصل بعصب المسالة وعصب المسالة الان هو نمط الحكم المركزي الذي مازال يؤمن استمرار الماضي والمرور الى مستقبل اكثر قتامة اي اعادة انتاج ماض اكثر سوادا…لقد حان الوقت لحسم هذه المسالة باعلان فساد هذا الخيار واستبداله ببناء سياسي يتأسس على قاعدة الحكم الشعبي انطلاقا من اصغر الدوائر
انها المعركة القادمة انها المعركة السياسية بامتياز..انها المعركة الحاسمة في تغيير الوعي السياسي المتنامي الى فعل سياسي يغير التوازنات ويفتح باب الحلول لكل القضايا المستعصية. فلنبدا مع 99% في المائة
رضا شهاب المكي