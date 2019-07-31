Bla Bla Bla العزابي أو سليم

الى السيد الأمين العام لتحيا تونس: سليم العزابي
ليس لي الموقع المناسب لتكون كلماتي أمامكم مباشرة، لذا التجأت الى مراسلتكم. هي ليست شكوى وليست تقربا…هي رسالة لوم وسحب ثقة، أمام ما نشاهده …من تعنت و من من يدعون انهم اوصياء على المهدية ومن من يدعون الحكمة والرصانة في التعاطي مع مجريات الأحداث…وكدلك من سوء التسيير ومن القرارات الفردية التي عادت علينا بالوبال
أيها الشاب الدي اعطيتك ثقتي
أنا أنتمي إلى جهة المهدية ومن مدينة كركر بالذات وأتشرف بذلك،
أنا أنتمي إلى وطن وفكر رضعناه » من صدور أمهاتنا الكادحات، بنات بورقيبة، ومن نضال وكفاح ابائنا وجدودنا وكل احرار الجهة
كان لي شرف لقائك والتحدث معك (كم كنت فخورا ومنبهر بك… بطريقة كلامك… وبرايتك المستقبلية… فأطلقنا عليك صفة ((المهندس)) وامنا بوعودك …. وخاصة جملتكم الشهيرة وهي…لن تكون هناك اسقاطات كما حدث في السابق في النداء… أنتم المؤسسين …وأنتم تختارون … الكلمة للقواعد….) ما أجمل هادا الكلام
Bla bla bla
أخذت انا واصدقائي الأمر على محمل الجد، واكبنا جميع المراحل منذ تأسيس الحزب. سخرنا الوقت والمال الحلال (كل قدير و قدرو) لا لشيء سوى لرؤية وجوه نيرة من الممكن أن تضيف للجهة التي تعاني وترزح مند عقود في الفقر والتهميش
وجاءت ساعة « الشؤم » ساعة اختيار ممثلي الجهات، هنا يُختبر فيها صلابة القيادة وما مدى صدقها ونزاهتها واحترامها للمبادئ ولمن وضعوا ثقتهم فيها، ساندناكم وايدناكم يوم 27 جانفي بالمنستير وانقذناكم من فشل كان محدقا بكم يوم1 ماي…… فجاز يتمون بعدم الاحترام……
أعلم جيدا أن الجهة لا تتحكم في مصيرها، بل شبكة كاملة قوية النفوذ في كامل أرجاء الوطن، شبكة تتحكم حتى في قراراتكم، شبكة تعرفونها جيّدا ولا أعرف هل هي تعمل لمصلحة الوطن، (لا أتصور ذلك) سيطرت على الجهة عن طريق أشخاص يعرفهم القاصي والداني من فترة الطرابلسية بارعون في زرع الفتنة والتشكيك بين الجميع.
لقد نجحوا اليوم في إزاحة من جمع وأسس وتعب … من عمل بتفاني لأجل شيء بنيناه سويا …نعم.سهرنا… تعبنا…انفقنا… طيلة تسعة أشهر وعانينا فرض الرأي بالقوة وتنازلنا، لمصلحة التجميع، وفي الاخر نغدر ونهان بهذه الطريقة لا اكاد اصدق…. كيف لسليم العزابي ان يقبل بكل ما حدث
على كل
لستُ لسان أحدٍ…. فالجميع يعرف كيف يدافع عن نفسه…ولست نصير أحد…. لأن الجميع يعرف كيف يناصر نفسه لكني كل ما أقوله لكم اليوم: لقد انتصر الأخطبوط، ربما تظنون أن ما قررتموه هو لمصلحة الجهة ولمصلحة الوطن، لكن خبراء الجهة القليلون يعرفون مدى فضاعه ما وقع إقراره في حق الجهة. أنتم ربما فكرتم في مصلحتكم الضيقة. الا وهيا ((اصدقائكم أصحاب المال القذر المتواجدون معكم على ضفاف البحيرة وقصور قمرت. والمرسى…)) الذين استعملوا ولازالوا يستعملون المهدية
تمنينا أن تكون القيادات الشابة واعية بخطورة ما يقع وعلى راسها انت يا سي سليم العزابي. لكن قراراتكم اتخذتموها حتى قبل الاستشارات
وفي الاخر أقول لكم انتهى الشوط الأول… لكن هنالك شوط ثاني وسوف تدركون حجم الأخطاء التي اقترفتموها في حق من ساهم في وجودكم الا وهي القواعد… شعب (وراء البلايك) كما يحبذ تسميتنا الاخطبوط الوسخ الذي مددت يدك له وطبقت تعليماته
أعلم أن حديثي هذا لن يغير مجريات الأحداث، ولكن ما يشغل بالي ويحزنني هو مصير السيد رئيس الحكومة. نعم هو الدي سوف يدفع الفاتورة نتيجة اخطائك يا من سميناك في يوم ما « المهندس » هده بداية النهاية
والايام بيننا