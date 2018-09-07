العراق : محتجون يضرمون النيران في القنصلية الإيرانية بالبصرة

اقتحم محتجون القنصلية الإيرانية في البصرة، جنوبي العراق، وأضرموا فيها النيران في اليوم الخامس للاحتجاجات التي تشهدها المدينة ضد الفساد وتردي الخدمات الحكومية
كما هاجم المئات من المتظاهرين البوابة الخارجية لمقر هيئة « الحشد الشعبي » جنوب شرق البصرة
وقالت مصادر لشبكة بي بي سي إن : أصوات إطلاق النار سمعت عند البوابة الخارجية للقصور الرئاسية التي يتخذها الحشد الشعبي مقرا له
وأضافت المصادر أن : المتظاهرين حالوا اقتحام المقر
وأشارت إلى أن متظاهرين آخرين اشتبكوا مع حراس مقر تابع لـ »عصائب أهل الحق » آخر يتبع : كتائب سيد الشهداء
وأصدرت هيئة « الحشد الشعبي » بيانا نددت فيه بـ »اقتحام وإحراق وتخريب » مقرها في البصرة، وقالت إنه تم على: يد مجموعة من الملثمين
حظر تجوال في البصرة
وتفيد تقارير بأن السلطات الأمنية في البصرة أعلنت عن فرض حظر للتجوال حتى إشعار آخر
وأعربت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها لتعرض القنصلية الإيرانية في البصر لهجوم من قبل متظاهرين
وقالت في بيان إن : استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم
وكان المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني قد انتقد، خلال صلاة الجمعة، السياسيين في العراق واتهمهم بأنهم سبب الأزمة التي تشهدها البصرة
وطالب السيستاني بتشكيل حكومة جديدة تختلف في سياساتها عن الحكومة السابقة
وأعلن البرلمان العراقي عقد جلسة طارئة السبت لمناقشة الوضع في البصرة
وقتل 10 من المتظاهرين، على الأقل، منذ يوم الاثنين الماضي في مدينة البصرة. كما أضرم محتجون النار في مبان حكومية ومكاتب تابعة لأحزاب سياسية، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن
واجتمع مجلس الأمن القومي التابع لرئاسة الوزراء الجمعة، وقال إنه يجري تحقيقا بشأن الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات