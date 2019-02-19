العراق: داعش الإرهابي يعدم 6 مواطنين اختطفهم في النخيب

أعلن نائب محافظ كربلاء في العراق علي الميالي، اليوم الثلاثاء 19 فيفري ، أن تنظيم « داعش » الإرهابي أعدم 6 مدنيين اختطفهم في صحراء النخيب جنوبي البلاد
وقال الميالي : أعدم تنظيم داعش 6 من أصل 12 كان اختطفهم يوم الاثنين في صحراء النخيب أثناء بحثهم عن الكمأ، وهم من أهالي الحيرة في محافظة النجف
وأضاف أنه : تم التعرف على الجثث، فيما يجري البحث عن الآخرين
من جهته، أعلن شيخ عشيرة، في ناحية النخيب بالأنبار عبدالله هذال العنزي، العثور على جثث مغدورين خطفهم تنظيم « داعش » غربي الأنبار
وأفاد مصدر في محافظة الأنبار غربي العراق، مساء الاثنين، باختطاف تنظيم « داعش » لسبعة أشخاص في الصحراء غرب ناحية النخيب قرب الحدود العراقية السعودية خلال قيامهم بجمع محصول الكمأ، فيما أكدت خلية الإعلام الأمني، أن عدد المختطفين 12 مواطنا
المصدر: السومرية نيوز