العدد الجملي الأخير للمصابين بفيروس الكورونا بتونس يرتفع إلى 227 حالة مؤكدة

الوضع الوبائي اليومي لفيروس الكورونا بتونس
تسجيل30 حالة جديدة
تعلم وزارة الصحةأنه بتاريخ 26 مارس 2020، تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة من مجموع 282 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 227 حالة مؤكدة من بين 2045 تحليلا جمليا، تتوزع على 20 ولاية كالآتي: تونس (55)، أريانة (34)، بن عروس (23)، مدنين (14)، سوسة (17)، المنستير (17)، صفاقس (11)، قبلي (11)، تطاوين (06)، بنزرت (11)، قابس ( 4)، المهدية (04)، منوبة (03)، القيروان (02)، نابل (03)، زغوان (02)، قفصة (01)، الكاف(02)،سيدي بوزيد (01)، توزر (06
– عدد الوفيات: 06 (01 صفاقس، 01 سوسة، 01 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين
كما تعلم وزارة الصحّة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تمّ إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 17888 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 8845 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و9043 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية
هذا، وتؤكّد وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، وتعوّل على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسؤوليّة الجماعيّة والالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي
المصدر : وزارة الصحّة