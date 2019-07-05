العثور على شاحنة خفيفة مفخخة في برج لوزير بأريانة

أكد مصدر أمني لإذاعة « إكسبراس أف أم » أن قوات الأمن تمكنت، فجر اليوم الجمعة 5 جويلية 2019, من العثور على شاحنة خفيفة مفخخة على مستوى برج لوزير من ولاية اريانة.
وطوقت قوات الأمن المنطقة منذ السادسة صباحا وتم رفع الشاحنة منذ قليل
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها « إكسبراس أف أم » فإن الشاحنة كانت تحتوي على متفجرات يدوية الصنع وعدد من قوارير الغاز
إذاعة موزاييك تذكر رواية أخرى
فى الناطق باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق في تصريح لموزاييك، اليوم الجمعة، ما راج في عدد من المواقع الإخبارية، حول العثور على شاحنة مفخخة في منطقة برج الوزير من ولاية أريانة
وأوضح الزعق أن الوحدات الأمنية إشتبهت في سيارة على متنها قوارير غاز في المنطقة المذكورة، ويتم حاليا التحري في شأنها، مشددا على عدم وجود أي متفجرات داخلها
في حين علمنا أن الفرقة الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب بصدد التثبت والتحري حول سيارة تقدم مواطن بالإعلام بوجودها في نهج التبرسقي ببرج الوزير بولاية أريانة صباح اليوم
وقال مصدر أمني لإذاعة موزاييك إنه تم العثور داخل السيارة المشبوهة على قارورتي غاز طبيعي وكمية من المسامير والأسلاك الكهربائية قد تكون صالحة للتفجير