العاهل السعودي في طريقه إلى تونس على رأس وفد هام

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد ظهر اليوم متوجهاً إلى الجمهورية التونسية في زيارة رسمية تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية
ويرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثلاثين
وصاحب خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المتمثل في الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة
ويضم الوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين كلا من، رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان