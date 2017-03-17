الطيران الحربي الإسرائيلي يساند إرهابيي داعش قرب تدمر في سوريا

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن وسائط الدفاع الجوية أسقطت طائرة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء السورية في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية
وقالت القيادة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه: إن 4 طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة 40ر2 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي
وبينت القيادة أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لها وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار
وأشارت القيادة إلى أن هذا الاعتداء السافر يأتي إمعانا من العدو الصهيوني في دعم عصابات داعش الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة التشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية
وأكد البيان عزم القيادة العامة للجيش على التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيتم الرد عليها مباشرة بكل الوسائط الممكنة
المصدر : سانا