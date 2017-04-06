الطموح الجارف لوالي المنستير المدعوعادل الخبثاني كاد يفشل اليوم مراسم الاحتفال بذكرى وفاة الزعيم

كتب منذ حين الأستاذ نزار القيادي في حزب نداء تونس النص أسفله على حسابه بالفايسبوك
والي المنستير المدعو عادل الخبثاني وهو من ذوي السوابق العدلية بعد 2011 هو من يقف وراء محاولات اقناع الشيخ راشدالغنوشي بزيارة روضة الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير ، اذ في اطار مساعيه الحثيثة للحصول على تزكية حركة النهضة لمنصب وزير الداخلية،ضل منذ اشهر عديدة يرسل الوسطاء لمنبليزبر ويستغل علاقته بلطفي زيتون لاقناع الشيخ بالقيام بهذه الزيارة للحصول على ود اهالي المنستير ، احد اهم معاقل نداء تونس الذي تحصل فيها سنة 2014على 5 نواب من جملة 8. الطموح الجارف لهذا الرجل و التملق غير المحدود كاد يفشل اليوم مراسم الاحتفال بالمنستير