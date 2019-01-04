الطبوبي يبحث مع الرئيس الباجي سُبُل الخروج من الأزمة الراهنة

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 04 جانفي 2019 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
واستعرض اللقاء الأوضاع الاجتماعية في البلاد ومستجدات المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية، حيث أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على الدور المحوري لرئيس الجمهورية في إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة وضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف لتنقية المناخات الاجتماعية وتخفيض منسوب الاحتقان الذي تشهده العديد من القطاعات
لا وجود لأي اتفاق خاص بالوظيفة العمومية الى حد الآن
نعلم النقابيين والمنخرطين والرأي العام وكافة الإعلامين انه لا وجود لأي اتفاق خاص بالوظيفة العمومية الى حد الآن وانه لا وجود لاي وساطة بين الاتحاد والحكومة عدا ما تم في اللقاء الذي دعا اليه رئيس الجمهورية منذ ايام
ونؤكد ان إضراب يوم 17 جانفي 2019 مازال قائما
وان ترويج هذه الاشاعات يهدف الى بث البلبلة ومحاولة ارباك التعبئة النقابية وان غاية البعض ممن يدعون الوساطة هي الركوب على ملف المفاوضات الاجتماعية لا غير
الإتحاد العام التونسي للشغل