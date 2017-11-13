الطبوبي يؤكد للرئيس الباجي ضرورة تقاسم التضحيات

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل
وأفاد نور الدين الطبوبي أن اللقاء تناول الأوضاع العامة بالبلاد وأهمية تضافر جهود الجميع لخلق مناخ مستقر وملائم لتجاوز التوترات الإجتماعية، بعيدا عن التجاذبات السياسية، مؤكّدا في هذا السياق على ضرورة تقاسم التضحيات وتغليب المصلحة الوطنية على الانتماء القطاعي عند مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2018 بما يحقق العدالة الجبائية التي تقود إلى العدالة الاجتماعية المنشودة
وفي إطار تحسين الوضعية الاجتماعية للعائلات الضعيفة ومحدودة الدخل، أشاد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بالاجراءات التي سيتم الإعلان عنها قريبا بخصوص مجابهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن
من ناحية أخرى، أكد نور الدين الطبوبي على ضرورة حماية مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد عبر استكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة وتجاوز الإشكاليات العالقة بتركيبة ورئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اقرب وقت ممكن
المصدر : رئاسة الجمهورية