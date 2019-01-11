تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 11 جانفي 2019 بمقر الوزارة، مع رئيس « الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية » (برتبة نائب وزير) وانغ كساتاو الذي يؤدي زيارة بيومين إلى تونس
ونوه الوزير خلال اللقاء بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وجمهورية الصين الشعبية، وبمساندتها المتواصلة للمجهود التنموي لتونس من خلال تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية مؤكدا تطلع بلادنا إلى الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي على قاعدة المنفعة المشتركة
كما أكد بالمناسبة عن الأمل في أن يساهم انضمام تونس إلى مبادرة « الحزام والطريق » في فتح آفاق جديدة أمام التعاون الثنائي التونسي الصيني، في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية لبلادنا ةمنها بالخصوص مشاريع البنية التحتية، في إطار مقاربة تعود بالنفع على الجانبين
وأشرف كاتب الدولة المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني، إثر اللقاء رفقة رئيس « الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية » على جلسة عمل مشتركة خصصت لاستعراض مدى تقدم إنجاز المشاريع الممولة من قبل جمهورية الصين الشعبية أو التي هي في طور الدراسة أو الإنجاز، على غرار مشروعي « مستشفى صفاقس الجامعي » و »المركب الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس » بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدبلوماسية للدراسات والتكوين
واتفق الطرفان في هذا السياق على مزيد تعزيز التعاون التونسي الصيني وعلى دفع مسار إنجاز المشاريع المشتركة وتطوير الاستثمارات الصينية في تونس خاصة في مجال البنية التحتية
وتولى الجانبان التوقيع على اتفاقيتي تعاون تتعلقان بهبتين صينيتين لفائدة الحكومة التونسية بمقدار جملي يُقدر بـ 272 مليون يوان (ما يُعادل 108 مليون دينار)، وذلك في إطار الدعم المتواصل لجمهورية الصين الشعبية للمسار التنموي في تونس
الصين تمنح تونس هِبَتَيْن بمقدار جملي يُقدر بـ 272 مليون يوان ، ما يُعادل 108 مليون دينار
تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 11 جانفي 2019 بمقر الوزارة، مع رئيس « الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية » (برتبة نائب وزير) وانغ كساتاو الذي يؤدي زيارة بيومين إلى تونس