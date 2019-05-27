الصوم لله يا تجار الدين

كنت قيما في معهد الذكور بسوسة في سنة 1961-1962 كانت المرحومة أختي سعيدة التي كانت تسكن على مسافة أمتار من المعهد تعطيني السحور لزملائي في المبيت لرفض الأدارة منحهم السحور قصد التضييق عليهم
ثم صمت رمضان خارج تونس. صمته في الشتاء القارص عندما كانت درجة الحرارة تنزل الى 30 درجة تحت الصفر وصمته عندما كانت درجة الحرارة تصل الى 50 درجة فوق الصفر. صمت رمضان وحدي وصمته في عائلتي، صمته مع الصائمين ومع المفطرين صمته في بلدان المسلمين وفي بلاد المسيحيين وصمته في إفريقيا في بلدان أغلبية مواطنيها مسيحيون، وصمته في بلدان لائكية وصمته في أوروبا وأسيا وأمريكا وإفريقيا وصمته على الدوام وفي كل الظروف وصمته عبادة وليس عادة وصمته للتقرب إلى الله وليس إرضاءً أو خوفا من أحد
عمري الأن 78 سنة وأنا أفطر رمضان منذ 25 سنة. وعذري في ذلك هو عذر مئات الألاف من التونسيين من عمري وحتى من هم أصغر مني بكثير
منذ عودتي إلى تونس لم أعد أخرج من البيت في رمضان مفطرا ولا أكاد أخرج منه مطلقا لخوفي من أن يسبني أو يكفرني أو يضربني من هو في عمر حفيدي
لا أنكر أن مجتمعنا على جانب كبير من المحافظة بل من الرجعية والتزمت والنفاق ولكن أين أصحاب العلم الشرعي والذين جاءوا من خمسين سنة يدّعون الإصلاح في الدين؟
إنهم هم أنفسهم الذين أثاروا قضية الإفطار في سنة 1981 وركبوا عليها وحولوها إلى صراع سياسي لم ينته لحد الان. وهم الذين يدفعون إلى تأجيجها كلما خبت نارها وهم أو فكرهم وراء الأعتداءات على المفطرين في تونس منذ ثماني سنوات وحتى جريمة مقهى رادس من يومين
وهران 1 رمضان 1969
في أول أيام رمضان من سنة 1969 كنت راجعا بالطائرة من مطار وهران -السانية – بالجزائر إلى باريس بعد خطبتي الموفقة لزوجتي مليكة من أخيها الأكبر إسماعيل حفظه الله، صعدتْ في الطائرة بنت شابة دون العشرين من العمر. كانت متلحفة بـ « مرمة » وهي السفساري عندنا. وما إن جلست في مقعدها حتى نزعت المرمة وكشفت عن « ميني جيب » وما إن مرت المضيفة بطبق الحلويات حتى تناولت الشابة منها نصيبها
الدكتور أحمد المناعي