الصورة على موقع الصدى تلخص كل شيء

تكاد تلخص الصورة على موقع الصدى كل شيئ
ويكاد يلخص تصريح الرئيس السابق (صديق عمر البشير) كل الحكاية
فجأة، وبينما تتجه الأحداث في سوريا نحو الحسم العسكري على الميدان لفائدة الجيش السوري
وفي اللحظة التي تبدأ الجبهة السياسية المحاصرة لسوريا في الانهيار بعد الموقف الامريكي ثم الفرنسي وأخيرا الاوروبي
وفِي الوقت الذي ينقلب الراي العام في العالم ويبدأ في تصديق الرواية الرسمية السورية للأحداث الدامية الجارية هناك منذ سنوات
فجأة إذًا… تقع المجزرة الكيميائية بخان شيحون، وتصيب بالاساس أطفالا في عمر الزهور يتم عرض جثثهم في مشهد مؤثر يشهد على وحشية العملية
على خلفية المشهد تقفز مجددا الى الاذهان مقولة أن نظام بشار الأسد مجرم ….ولكنه يتمتع خاصة بقدر كبير وهائلٍ من الغباء والحمق الذي يجعله يقامر بكامل مكتسباته العسكرية والسياسية فقط لكي يستمتع بقتل الاطفال ونشر الوحشية والتلذذ بها
سأطرح بعض الملاحظات الأولية من باب الفضول
اولا، أين وقعت المجزرة؟ في عمق مناطق سيطرة جبهة النصرة حيث لا يمكن التثبت من اي معلومة من مصدر محايد
ثانيا،ما هي المصادر التي نقلت الخبر؟ المرصد السوري لحقوق الانسان (أقل ما يقال عنه انه غير محايد ومنخرط إعلاميا في النزاع) الذي تحدث عن قصف من الجو تسبب في العملية ونقلت عنه بقية المصادر
ثالثا، ما هي وسائل الاعلام التي نشرت الخبر ؟ الجزيرة وأخواتها وأبناء عماتها
رابعا، هل بالإمكان التثبت سريعا من ملابسات الحادث من هيئات تحقيق محايدة وذات مصداقية؟ طبعا لا
خامسا، ما الذي يمنع « نظريا » على الأقل أن انفجارا قد وقع في مخزن للاسلحة الكيماوية تابع لجبهة النصرة؟ لا شيئ نظريا
سادسًا، ما هو الهدف العسكري الذي يمثله قصف خان شيخون بالكيماوي؟ وهي الواقعة في عمق مواقع المعارضة المسلحة وبعيدا عن خطوط التماس والاقتحام
طيب، ماذا يقول لنا التاريخ عن استعمال السلاح الكيمياوي في سوريا؟
•خان العسل في 2014: كارلا ديلبونتي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهمت الجماعات المسلحة بارتكابها
•الغوطة الشرقية: سيمون هيرش الصحفي الامريكي الحائز على جائزة البوليتزر لمرات عديدة، نشر تحقيقا صحفيا موثقا يصف فيه بإطناب كيف قصفت جبهة النصرة الغوطة بالكيماوي لتوريط سوريا وتبرير التدخل العسكري الامريكي ضد سوريا بالاعتماد على مصادر من البنتاغون والوكالات الاستخباراتية المنافسة ل سي.إ.أ
•كل التقارير تؤكد امتلاك وتطوير داعش والجماعات الارهابية لمخزون كبير من غاز الخردل والكلور
•آخر تقرير للأمم المتحدة يتهم النظام السوري والجماعات الارهابية باستخدام غاز الكلور في المعارك
يعني بالحد الأدنى ، تقتضي الموضوعية أنه لا يمكن توجيه الاتهام مباشرة الى طرف معين ولا نفيه الا بعد التحقيق المستقل
ولكن، علينا أن نصدق أقوال المعارضة المسلحة السورية ، وتقارير المرصد السوري، وتحاليل الجزيرة وَإِلا فإنه الويل والثبور وعظائم الأمور
المثير في الحرب الإعلامية انهم دائما يعيدون نفس السيناريوهات المستعملة السابقة……والمستهلكة
الدكتور الصحبي بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب