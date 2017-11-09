الصحبي بن فرج يعلن عن ميلاد الكتلة البرلمانية الوسطية التقدمية ب43 نائبا كعدد أوّلي

كتب منذ حين الدكتور الصحبي بن فرج، النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، التدوينة التالية على حسابه في الفايسبوك للإعلان عن ميلاد الكتلة البرلمانية الوسطية التقدمية
وأخيرا…………وفِي انتظار إلتحاق العديد من النواب خلال الجلسة العامة للجبهة
إعلان عن عقد الجلسة العامة الأولى لتكوين جبهة برلمانية وسطية تقدمية
نحن أعضاء مجلس نواب الشعب المدرجة اسماؤهم في القائمة المرفقة، و المنتمون الى مختلف الكتل النيابية على غرار كتلة مشروع تونس ، كتلة آفاق تونس، الكتلة الوطنية، كتلة نداء تونس و نواب مستقلون ،
و بناء على تشخيص دقيق للوضع السياسي و البرلماني في البلاد الذي يتسم بفقدان التوازنات السياسية التي افرزتها نتائج انتخابات 2014، نعلن عن تأسيس جبهة برلمانية وسطية تقدمية تهدف إلى :
1. العمل على إعادة التوازن البرلماني بتوحيد المواقف و الرؤى داخل البرلمان من أجل إضفاء النجاعة على العمل التشريعي و الرقابي و كل ما يتعلق بالهيئات الدستورية و مسار استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية.
2. العمل على تحقيق الإستقرار السياسي بما يسمح بالإسراع بإصلاحات إقتصادية و إجتماعية عاجلة تحقق إنتظارات الشعب في التنمية و الشغل.
3. ضمان استمرارية حرب الدولة على الفساد و دعم مجهودات مؤسساتها لإنجاح هذه الحرب على أساس الشفافية و الشمولية .
إتفق السيدات و السادة النواب المؤسسون لهذه الجبهة البرلمانية على عقد أول جلسة عامة يوم الإثنين 13 نوفمبر 2017 الساعة الثالثة بعد الظهر بمجلس نواب الشعب
و تبقى هذه الجبهة مفتوحة لكل من يرغب في الإنضمام إليها من نواب العائلة الوسطية التقدمية ..
1-إبراهيم ناصف
2-أنس الحطاب
3-الناصر الشنوفي
4-توفيق والي
5-حافظ الزواري
6-حسونة الناصفي
7-خولة بن عايشة
8-رابحة بن حسين
9-رياض جعبدان
10-ريم محجوب
11-زهرة ادريس
12-سعاد الزوالي
13-سماح بوحوال
14-سهيل العلويني
15-صبرين الڤوبنطيني
16-الصحبي بن فرج
17-صلاح البرڤاوي
18-عبادة الكافي
19-عبد الرؤوف الشريف
20-علي بالاخوة
21-علي بنور
22-كريم الهلالي
23-كمال الحمزاوي
24-لمياء الدريدي
25-ليلى اولاد علي
26-ليلى الزحاف
27-ليلى الشتاوي
28-ليليا يونس
29-محمد الطرودي
30-محمد الهادي ڤديش
31-محمد غنّام
32-مروان الفلفال
33-مريم بوجبل
34-مصطفى بن احمد
35-منصف السلامي
36-ناجية بن عبد الحفيظ
37-نادية زنڤر
38-محمد نجيب الترجمان
39-نزيهة البياوي
40-هاجر لعروسي
41-هاجر بن الشيخ أحمد
42-هدى سليم
43-وفاء مخلوف