الصادق شعبان يكتب : لن نسكت و لن نركع

هذه الطعنة الثانية للدستوريين
الطعنة الاولى كانت عند حل الحزب و إتلاف تاريخه و أرشيفه و افتكاك ممتلكاته و ملاحقة قياداته و تشتيت مناضليه . هذا الحزب الذي التحم تاريخه بتاريخ الوطن و ترك لتونس شهداء و استقلالا و استقرارا و نموا
الطعنة الاولى يدفع المجتمع ثمنها اليوم : اغلبية مشتتة بيسارها و يمينها و اقلية متفرٌدة بالحكم و دولة متشظية
الطعنة الثانية لن تمر بسلام و سوف تكون تداعياتها كبيرة
شعرت شخصيا بالإهانة و كثيرون مثلي دستوريون و وطنيون
ليس العنف الذي أثارني
أثارني الكلام البذيء و الشتم و الاستفزاز لمناضلين يغادرون الاجتماع في اصطفاف و رجال الامن لا يقدرون على منع الاعتداء و لا التصوير . فيلم وثائقي يذكرنا بأفلام الانتقام في الفترة النازية
لا تعتقدوا أن الحزب الدستوري الحرٌ وحده هو الذي ضرب
لقد ضرب كل الدستوريين دون استثناء
كل الوطنيين ضربوا
ضربت الدولة في اعز ما فيها وهو هيبتها
ضربت الديمقراطية في اعز ما فيها وهو احترام الرأي الآخر
أخشى أن ينفذ صبرنا نحن الدستوريون أينما كنا
لن نرضى الإهانة في الوطن الذي اعطيناه الكرامة
لا نرضى الإذلال في الدولة التي أعدنا لها السيادة
لا يغرنكم تواجدنا في أحزاب عديدة . نحن فكر واحد تاريخ واحد صوت واحد يد واحدة
لن نسكت و لن نركع
الصادق شعبان