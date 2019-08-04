الشيخْ ماهوشْ يِخْتارْ في مترشح… الشيخْ يِسْتَنّى ويِتْرَبّصْ في الفَريسَة

حبٌوا يدمٌروا البلاد بالعنف وكانوا ناوين عالخلافة ما نجٌموش
دوروها حانفي بتدمير الأشخاص والأحزاب والمؤسسات …. وما نجٌموش
اليوم عين الشيخ مازالت عالبنينة… غايضو وحاطط في قلبو كيفاش ما حازهاش وما جاتش تحت كلاكلو وبرٌكها وشاف فينا نهار … العركة الداخلية الي ولات علنية معروفة علاش… النهضة قاعدة تقيس وتغيس باش ما تغلطتش في حساباتها وما تاكلش كبوط وما تلقاش روحها خارج مثلث الرئاسات… خاصة وانو في الوسخ فمة منافسين معتبرين… الي هوما ينجموا يتفاهموا واحد عليه بالمقرونة والآخر بلحيمة علوش طرية
الشيخ ماهوش يختار في مترشح… الشيخ يستنى ويتربص في الفريسة
باش يكونلهم بلا شرف المحاولة الألف لتدمير البلاد… وما همش باش ينجموا
ليلى طوبال