الشعب الليبي سيتصدى بكل قوة للمحور الإخواني التركي القطري

قال معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن الشعب سيتصدى بكل قوة لأي تدخل تركي مباشر في ليبيا
معاليه أشار – خلال مقابلة مع صحيفة البيان – إلى أن أي اتفاقيات استراتيجية يعقدها المجلس الرئاسي مع أنقرة تعتبر في حكم الملغاة، باعتبارها لا تحظى بتزكية البرلمان ولا بالقبول الشعبي
وأضاف أنهم مستعدون للتصدي للمحور الإخواني، لافتًا إلى أن موضوع نقل مسلحين إرهابيين من أدلب السورية إلى غربي ليبيا ليس جديدًا، وسبق للقيادة العامة ومجلس النواب والحكومة المؤقتة أن حذرت منه، قبل أن يتناوله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي في روما
وفي معرض حديثه عن معركة طرابلس، قال الحويج، إنها مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحريرها من حكم المليشيات والعصابات الإرهابية، مضيفًا أنه وبعد التحرير سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة مجلس النواب المنتخب، ستشرف على تنفيذ مراحل الحل السياسي وتنظيم الانتخابات
القوات المسلحة تمكنت من قتل 14 شخصًا من عناصر الوفاق
كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، المنذر الخرطوش، أن الوحدات العسكرية تصدت لهجوم قوات حكومة الوفاق في منطقة الأحياء البرية لأكثر من 6 ساعات متواصلة منذ فجر أمس الأحد
وأضاف مسؤول المركز الإعلامي أنه : « في معركة الأحياء البرية كان هناك عديد من القتلى في صفوف المليشيات المسلحة في طرابلس”، مؤكدًا أن : عدد قتلاهم تتجاوز 14 شخصًا قد تم أسر واحد منهم اسمه الهادي سالم سعيد لعجيلي مواليد 1986 من سكان منطقة الدريبي بطرابلس ويتبع مجموعة عبد الحميد المضغوط
وأوضح المسؤول أن : المليشيات المسلحة الإرهابية قامت بالهجوم على نقاط عدة في ظل القوات المسلحة بالأيام الماضية ولم تنجح في بسط سيطرتها على نقطة واحدة، وستشهد الساعات القادمة تغييرا كبيرا في مجريات الحرب بالمناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس
الخرطوش أكد على أن : الوضع ممتاز جدا في منطقة الأحياء البرية وهي مؤمنة بالكامل في ظل وحدات اللواء 73 مشاة الذي يعلن الجاهزية الكاملة والاستعداد لتلقي الأوامر للتحرك المباشر في المهام المنصوص عليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة
يشار إلى أن كتائب عسكرية كبيرة تابعة للجيش الوطني الليبي تحركت لأول مرة للمشاركة في عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الجمعة الماضية إنه قد تحركت كتائب عسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، إذ تضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة وكتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي ودرنة ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية
المظهر الانهزامي أصبح واضحًا على المليشيات والجماعات الإرهابية
أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أن : المظهر الانهزامي أصبح واضحًا على المليشيات والجماعات الإرهابية بالمنطقة الغربية، حسب قوله
وأكمل المسماري، أن : السراج سيمثل أمام المحاكم الجنائية الدولية لجرائمه المالية والإنسانية
قوات النخبة تستعد لحسم : معركة طرابلس
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة عميد خالد المحجوب، أن حسم “معركة طرابلس” بات قريبا مع استعداد القوات الخاصة وقوات النخبة للدخول في المعركة
وقال المحجوب لوكالة “سبوتنيك” الروسية، الإثنين، إن القوات الخاصة وقوات النخبة التي تم إرسالها إلى تخوم طرابلس مؤخرًا ستقود المعارك داخل الأحياء والشوارع، مضيفا أن هذه الخطوة تعني قرب تنفيذ : المرحلة النهائية
وأشار المحجوب إلى أن أعداد العسكريين الذين أرسلوا إلى طرابلس تكفي لـ”تحريرها”، لافتًا إلى الاعتماد على الأسلحة التي يتم غنمها في المعارك
وكالة الأنباء الليبية