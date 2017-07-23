الشرطة المصرية تقتل 8 إرهابيين من حركة « حسم » الإخوانية

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها قتلت « ثمانية مسلحين« في محافظة الفيوم، جنوب القاهرة، بعد تبادل لإطلاق النار، فيما يعتقد أنه معسكر لتدريب مسلحين
كشف مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، عن مقتل 8 من حركة « حسم » الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء القبض عليهم بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس/ محافظة الفيوم
وأوضح المصدر بتوافر معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اضطلاع قيادات من حركة « حسم » الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، عقب إجراءات الملاحقة التى شملتهم خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت عن ضبط ومصرع بعضهم فى مواجهات أمنية، بتطوير إستراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة، وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، تتناول (استخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والاتصالات)، تمهيداً للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية.
وأكد أنه تم التعامل مع تلك المعلومات (عقب استئذان نيابة أمن الدولية العليا)، وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوى لمركز شرطة سنورس/ محافظة الفيوم، وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع 8 عناصر وهم كل من
1- الإخوان الإرهابي نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم
2- الإخوانى الإرهابي محمد عواد محمد حنفى الشلقانى
3- الإخوانى الإرهابي محمد جمال عدلى رضوان
4- الإخوانى الإرهابي إسلام أحمد سليمان محمد
5- الإخوانى الإرهابي أحمد عبد الفتاح أحمد جمعة
6- الإخوانى الإرهابي عبد الرحمن عبد المعطى مصطفى محمد
7- الإخوانى الإرهابي عمر عادل محمد عبد الباقي
8- الإخوانى الإرهابي محمد راضى إسماعيل محمد
أوضح المصدر بالعثور داخل الوكر على: 4 بنادق آلية، بندقية خرطوش، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وسائل إعاشة » كميات من المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة، وبعض الشواخص المستخدمة فى التدريب على الرماية، 2 دراجة بخارية، كمية من جراكن المياه، المواد البترولية
على جانب آخر.. وتوقيت متزامن، تم تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتى (الجيزة، الشرقية)، واللذين تم اتخاذهما كمقرات لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، تم ضبط خمسة من عناصر الحركة، وعُثر داخلهما على العديد من الأوراق والمخططات التنظيمية ومستهدفات العمليات خلال الفترة القادمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات بشأنها
المصدر : الأهرام