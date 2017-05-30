الشرطة الألمانية تعلن إحباط هجوم انتحاري في العاصمة برلين

تقول الشرطة الألمانية إنها أحبطت هجوما انتحاريا كان يخطط لتنفيذه مراهق سوري يبلغ من العمر 17 عاما. وزير داخلية ولاية براندبورغ، حيث اعتقل الشاب، يقول إن الأخير أبلغ والدته في رسالة إلكترونية عن الهجوم الذي خطط له
ألقت الشرطة في ولاية براندنبورغ الألمانية القبض على مراهق سوري في السابعة عشرة من عمره يشتبه في أنه كان يعتزم تنفيذ هجوم انتحاري في العاصمة برلين، وذلك حسبما أعلن وزير داخلية الولاية كارل هاينز شروتر اليوم الثلاثاء (30 ماي 2017) بمدينة بوتسدام عاصمة الولاية
وقال شروتر إن أجهزة الأمن توصلت للمراهق السوري بناء على معلومات حصلت عليها من ولايات ألمانية أخرى. وأضاف الوزير أن الشاب أبلغ أمه بشكل واضح في رسالة إلكترونية عن الهجوم الذي يخطط له. وأضاف أن الاعتقال تم في منطقة أوكرمارك شمال شرق برلين
كما ذكرت شرطة براندنبورغ في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » أن المشتبه به اعتقل في منطقة أوكرمارك شمال شرقي برلين
وقالت صحيفة « بي زد »، التي تصدر في برلين إن المشتبه به وصل ألمانيا كطالب لجوء عام 2015 وكان يعيش في نزل للاجئين القاصرين غير المصحوبين في منطقة أوكرمارك منذ 2016 . وتستجوب الشرطة حاليا المراهق وتم تفتيش مكان إقامته بحثا عن أدلة
وتسود ألمانيا حالة من التأهب بعد هجوم الدهس الذي نفذه ارهابي تونسي يدعى أنيس عامري في سوق لأعياد الميلاد بالعاصمة ببرلين