الشاهد يمنح الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية واللباس الوطني

بمناسبة أيام الصناعات التقليدية واللباس الوطني، سلـّم رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية واللباس الوطني لحرفيتين مختصّتين في مجالي صناعة الستائر التقليدية والنسيج، بحضور وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق. وتسلـّم الجائزة كل من الحرفية ليلى مملوك بوفايد المختصة في صناعة الستائر التقليدية « البشمرة » من قربة ولاية نابل والحرفية نجاة أحمد سالم المختصة في صناعة النسيج التقليدي من ولاية قفصة
وعبرت المتوّجتان بالجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية واللباس الوطني عن تقديرهما لرئيس الحكومة عن هذا التكريم الذي يترجم حرص الحكومة على العناية والنهوض بقطاع الصناعات التقليدية وبما يدعم تطوير القطاع من حيث الإنتاج والترويج وتوفير مواطن الشغل وبما يساهم في تنمية السياحة والاقتصاد الوطني
كما أكدتا على أهمية دعم ومساندة قطاع الصناعات التقليدية واللباس الوطني محليا ودوليا سيما من خلال المساهمة الفعالة في التظاهرات الوطنية والدولية لمزيد التعريف بخصوصية هذا المنتوج التونسي وتأصله ودعم قدراته الإنتاجية والتنافسية
وأفادت وزير السياحة والصناعات التقليدية أن الوزارة أعدت برنامجا خصوصيا يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الصناعات التقليدية خلال السنوات القادمة سيعرض قريبا على أنظار مجلس الوزراء، مبرزة أهمية العناية بهذا المجال الواعد الذي يشغـّل أكثر من 300 ألف حرفي وحرفية بكامل جهات البلاد
المصدر : رئاسة الحكومة