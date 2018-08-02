الشاهد يستقبل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة السيد ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط في إطار تباحث سبل التعاون في المنطقة المتوسطيّة من أجل تفعيل ودفع التعاون الإقليمي بين دول المنطقة وشعوبها
وصرّح السيد ناصر كامل عقب اللقاء، أنّه قدّم عرضا مجملا لرئيس الحكومة حول الأنشطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها الاتحاد من أجل المتوسّط في المنطقة الأورومتوسطية ، دعما للتكامل الإقليمي فضلا عن المشاريع التي تقام في تونس كمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الداعمة للاقتصاد الوطني
واعتبر السيّد ناصر كامل أنّ هذا التعاون الثنائي يندرج بشكل قوي في أجندة بناء الاستقرار والتنمية البشرية في البحر المتوسّط التي تمثّل هدفا مشتركا لدول المنطقة ، كما تمّ التطرّق خلال اللقاء إلى عديد المشاريع المقامة في تونس كمشروع تطهير بحيرة بنزرت وخطة تونس الطموحة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسّط أنّ تونس بحكم موقعها الجيوإستراتيجي وامتداد علاقاتها المغاربية والشرق أوسطية والأوربية تقع في قلب أي مشروع يحمل إسم المتوسط ، فضلا عن كونها عضوا فاعلا في 39 مشروع من جملة 50 مشروعا تحت سقف التعاون الأورومتوسطي ،مما يعطيها دورا مركزيا ومحوريا في المنطقة ومنظومة التعاون الإقليمي في البحر الأبيض المتوسّط
رئاسة الحكومة