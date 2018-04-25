السيسي يؤكد أن مصر تواجه هجمات « شرسة » من قبل منظمات إرهابية مدعومة من دول منظمة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواجه هجمات « شرسة » من قبل منظمات إرهابية مدعومة من دول منظمة، كما لفت إلى أن العالم يشهد لبلاده في الإنجاز الذي حققته على طريق بسط الأمن وترسيخ الاستقرار، وذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ36 لتحرير سيناء
وقال السيسي : « بعد 36 عاما من تحرير سيناء ننظر أين نحن الآن، ماذا حققنا وكيف يمضي طريقنا نحو المستقبل »، وتابع الرئيس المصري قائلا: فلا يخفى عليكم أن الأطماع في سيناء لم تنته وأن التهديدات وإن تغيرت طبيعتها فإن خطورتها لم تقل
وأضاف الرئيس المصري قائلا : « نحن نواجه منذ سنوات هجمات شرسة من تنظيمات إرهابية مدعومة وممولة من دول وجهات منظمة »، وأضاف : شبكة كبيرة من التنظيمات الإرهابية استطاعت في السنوات الأخيرة استغلال حالة الفوضى السياسية التي ضربت المنطقة لتحتل أراضي واسعة في دول شقيقة، وزين لها الوهم أنها قادرة على فعل مثل ذلك في أرضنا الغالية
وأكد السيسي أن العالم يشهد لمصر في الإنجاز الذي حققته « على طريق بسط الأمن وترسيخ الاستقرار » خلال السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن الحفاظ على أمن « وطن كبير » مثل مصر في منطقة « صعبة » وعالم « مضطرب » أمر يستوجب التوقف عنده، لأنه يدل على « ًتفرد وصلابة » الشعب المصري، وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته
القضاء على أمير « التنظيم الإرهابي » بسيناء
أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، عن القضاء على ناصر أبوزقول، الذي وصفه لـ »أمير التنظيم الإرهابي » في سيناء، ضمن العمليات التي ينفذها الجيش في شبه الجزيرة
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث على صفحته بفيسبوك حيث أعلن أنه وخلال الأسبوع الماضي تكنت القوات المصرية من : القضاء على عدد (8) فرد تكفيري شديد الخطورة بشمال ووسط سيناء والقضاء على عدد (17) فرد تكفيري بواسطة عناصر وزارة الداخلية نتيجة لمعلومات أمنية عن اختباء عدد من العناصر التكفيرية بإحدى المناطق السكنية المهجورة بدائرة قسم أول العريش والتحفظ على عدد (8) بندقية آلية و (3) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من مواد الإعاشة
واعلن المتحدث أيضا عن : قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (74) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات وتدمير والتحفظ على عدد( 26) عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية وضبط وتدمير عدد (25) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة وتدمير عدد (437) ملجأ ووكر ومخزن عثر بداخلهم على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر
ولفت المتحدث إلى أنه ونتيجة للأعمال القتالية : تم استشهاد عدد (3) ضابط وإصابة ضابط صف وجندي أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية من القوات المشاركة في المداهمات