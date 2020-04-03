السيد روني الطرابلسي، وزير السياحة السابق، يتلقى العلاج يتلقى العلاج من وباء الكورونا

نشر منذ ساعة تقريبا السيد روني الطرابلسي ،وزير السياحة السابق ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
في البداية، نحب نشكر الناس الكل الي تحيروا عليا وحاولوا يتصلوا بيّا وإلا بأفراد عايلتي باش يطمنوا عليا
نحب نقلكم الي أنا والحمد لله بخير وقاعد نتلقى في العلاج بصفة طبيعية وقاعد نتماثل للشفاء…أنا عندي 3 أيام ملي مشيت للمصحة في باريس
نحبكم تعرفوا الي حتى واحد ماهو في مأمن من فيروس « كوفيد-19 » هذاكا علاش نحبكم تمتثلوا لنصائح وزارة الصحة في عملية التوقي وخاصة تطبيق الحجر الصحي الشامل لأنو في الوقت الحالي هذا المأمن الوحيد والدواء الوحيد
ردوا بالكم على أرواحكم وعلى عائلاتكم وعلى أحبابكم…ربي يشفي كل شخص مصاب بهذا الفيروس وربي يرحم الي توفاو ويصبر عائلاتهم
ربي يحمي تونس العزيزة ويبعد علينا هذا البلاء
وتونس إن شاء الله غدوة خير
روني الطرابلسي
مصدر موثوق أكد لنا وفاة حَمَاة السيد روني الطرابلسي ، وهي امرأة مسنة ، إثر إصابتها بفيروس الكورونا