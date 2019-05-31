السودان : المجلس العسكري الانتقالي يغلق مكتب قناة الجزيرة القطرية

أفاد مراسل « روسيا اليوم » في السودان، مساء الخميس، بأن السلطات المختصة في المجلس العسكري الانتقالي أصدرت قرارا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان
وكتبت قناة الجزيرة على حسابها في « تويتر » أن : السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتبارا من اليوم
وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا في الأمن السوداني أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكري الانتقالي
ومعروف أن قناة الفتنة « الجزيرة » القطرية هي المساند الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية