السودان: الشرطة تستقبل المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع

أطلقت الأحد الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، أثناء المظاهرة الحاشدة التي دعت المعارضة إليها وتجاوب معها آلاف السودانيين عبر النزول إلى الشارع للمطالبة بحكم مدني. وفي وقت لاحق دعا قادة الاحتجاجات المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري
أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم، في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة الأحد ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس للحؤول دون أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قادة الاحتجاجات في السودان صرحوا في بيان أنهم دعوا المتظاهرين للتوجه إلى القصر الجمهوري. وقال التجمع الذي يعتبر أبرز مكونات التحالف الذي يقود الاحتجاجات في السودان، في بيان نشره على حسابه على تويتر : ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري. ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان
أول مليونية بعد فض الاعتصام
وتشكل المظاهرة « المليونية » اختبارا لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من جوان وانقطاع الإنترنت الذي حد من قدرتهم على حشد المتظاهرين
وقتل العشرات وأصيب المئات بجروح عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش وأطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 أفريل وضربوهم
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في منطقة بحري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون « حكم مدني حكم مدني! ». كما أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد، بحسب ما أفاد شهود
وتأتي المظاهرة الجديدة، في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين. ودعا الاتحاد الاوروبي وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية قادة الجيش لتفادي العنف
وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن مئات من الرجال والنساء نزلوا إلى شوارع حي الشفاء حاملين أعلام السودان ورافعين علامات النصر
وقالت زينب البالغة 23 عاما : نحن هنا من أجل شهداء اعتصام (3 جوان). نريد حكومة مدنية تضمن حريتنا. نريد أن نتخلص من الديكتاتورية العسكرية
ولا يزال المتظاهرون يتجمعون في أحياء أخرى في العاصمة
وخرجت تظاهرات مماثلة في مدن الأبيض ومدني وخشم القربة، حسب ما أفاد شهود
« الخوف من القمع«
ميدانيا، انتشر عناصر قوات الدعم السريع شبه العسكرية على متن شاحنات صغيرة في مقدمها أسلحة رشاشة في العديد من ميادين الخرطوم، حسب ما أفادت صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية جالت في المدينة
وحذر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات « التخريب » التي قد تتخلل المظاهرة
وقال دقلو الذي يقود « قوات الدعم السريع » : هناك مخربون، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل
وكانت حركة المرور أقل من المعتاد يوم الأحد، أول أيام الأسبوع في السودان
وقال أحمد محمد الذي يملك متجرا : لم أفتح متجري لأنني قلق على أمن ممتلكاتي. لكنني سأبقى هنا لأراقب الوضع
بدورهم، أعرب المتظاهرون عن قلقهم من احتمال حصول أعمال عنف مجددا
وقال مصطفى (25 عاما) الذي لم يفصح إلا عن اسمه الأول وينوي المشاركة في المظاهرة : أتوقع أعدادا كبيرة من المحتمل جدا أن تستخدم قوات الأمن القوة ضد المحتجين
وأكد متظاهر آخر هو طلال (29 عاما) أنه يتطلع لمسيرة الأحد، الأولى منذ العملية الأمنية
وقال : حتى لو لم تخرج إلا بضع مظاهرات في الخرطوم، إلا أنها ستكسر حاجز الخوف وسيشارك مزيد من الناس في الأيام المقبلة
وأفاد تحالف « إعلان قوى الحرية والتغيير » المنظم للحركة الاحتجاجية أن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري
وقتل نحو 130 شخصا منذ العملية الأمنية، معظمهم في الثالث من جوان، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من التحالف. وتشير وزارة الصحة من جهتها إلى مقتل 61 شخصا يومها في أنحاء البلاد
« العالم يراقب«
ويصر المجلس العسكري الحاكم أنه لم يأمر بتفريق المتظاهرين لكنه أقر بحدوث تجاوزات بعدما صدر أمر بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات
وحمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع الأحد
وجاء في بيان أصدره السبت : ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة
من جهة ثانية، أعلن « تجمع المهنيين السودانيين »، أحد الأطراف الرئيسية في حركة الاحتجاج، أن قوة عسكرية اقتحمت السبت مقره ومنعته من عقد مؤتمر صحفي
ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا بين الطرفين منذ عملية فض الاعتصام في الثالث من جوان التي أعقبت انهيار المحادثات جراء الخلاف على مسألة إن كانت الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة مدنية أم عسكرية